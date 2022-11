Covid: Veneto, 5.334 nuovi casi e 10 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 30 NOV - Sono 5.334 i nuovi casi di Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Come riferisce il bollettino quotidiano della Regione del Veneto i casi totali da inizio pandemia salgono a 2.547.966. Vi sono inoltre 10 vittime, con il totale dei decessi che arriva a 15.960. Si alza il dato sugli attuali positivi, che sono 61.732 contro i 61.636 precedenti.

Sale pre l'occupazione ospedaliera, con 1.449 ricoveri in area non critica (+37) e 57 (+7) in terapia intensiva. (ANSA).