Niccolò Fabi, il mio 'non live' ispirato all'Arena di Verona

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - 'Meno per Meno' è il nuovo album di Niccolò Fabi che racconta il suo viaggio di venticinque anni attraverso le canzoni. In scaletta, dieci canzoni, da 'Andare oltre' fino a 'Di Aratro e di Arena', delle quali sei già edite e vestite con arrangiamenti orchestrali e quattro inedite, nate grazie all'unione tra il mondo sonoro di Fabi e quello dell'Orchestra Notturna Clandestina diretta da Enrico Melozzi.

"E' un album che ha una storia a sé - ha detto Fabi - e non è uguale ai suoi predecessori. Corrisponde all'unità di suono del concerto all'Arena di Verona. Quelle esecuzioni sono state però solo per chi era presente, perché le orchestrazioni abbiamo deciso di renderle disponibili a tutti registrandole in studio.

E' stata anche l'occasione per quattro canzoni inedite che forse avrebbero aspettato anni per vedere la luce". (ANSA).