Più incidenti stradali e vittime in Veneto nel 2021

(ANSA) - VENEZIA, 28 NOV - Nel 2021 in Veneto si sono verificati 12.403 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 285 persone e il ferimento di altre 16.512. L'anno 2021, afferma un'indagine Istat, è caratterizzato dalla ripresa graduale delle attività e del traffico stradale, ma risente ancora di periodi di brevi lockdown attuati durante l'anno e diversificati sul territorio. Rispetto al 2020 aumentano gli incidenti (+26,1%), le vittime della strada (+24,5%) e i feriti (+27,8%), in linea con quanto registrato a livello nazionale (+28,4% per gli incidenti, +20,0% per le vittime e +28,6% per i feriti). Nel periodo 2001-2010 le vittime della strada erano diminuite del 42,9% rispetto al decennio precedente, in linea con la media nazionale (-42,0%); fra il 2010 e il 2021 questo trend di riduzione è rallentato, attestandosi a livelklo regionale, rispettivamente al -28,0% e -30,1%. Nello stesso periodo l'indice di mortalità sul territorio regionale è diminuito da 2,5 a 2,3 deceduti ogni 100 incidenti. Lo scorso anno ha visto inoltre l'aumento dell'incidenza degli utenti vulnerabili per età morti in incidenti stradali (bambini, giovani e anziani), che hanno costituito il 42,5% delle vittime.

(ANSA).