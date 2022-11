Covid: Veneto, ieri 1.164 nuovi casi e 5 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 28 NOV - Netto calo dei positivi al Covid, sono 1.164, in Veneto nelle ultime 24 ore. Il dato risente del numero minore di casi processati la domenica. Il totale de positivi da inizio pandemia è di 2.353.384. Vi sono inoltre altre 5 vittime, con il totale dei decessi che arriva a 15.943.

Cala il dato sugli attuali positivi, che sono 61.445 (-950), mentre sale l'occupazione ospedaliera, con 1.343 ricoveri in area non critica (+19) e 4o (+1) in terapia intensiva. (ANSA).