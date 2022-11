Scenari dal Futuro, a Verona torna il Festival di Athesis

"Il nuovo (dis)ordine mondiale - Come affrontare e vincere le grandi sfide del futuro" è il filo conduttore della quarta edizione del Festival del Futuro, che si svolge a Verona, al Palazzo della Gran guardia, dove proseguirà fino a sabato 26 novembre, organizzato dal Gruppo editoriale Athesis, Harvard Business Review e Eccellenze d'impresa.

"Abbiamo lavorato su questo gioco di parole, anche se c'è poco da scherzare come sappiamo, per rappresentare una situazione in continuo evolvere" ha detto Matteo Montan, amministratore delegato del Gruppo Athesis, editore dei quotidiani l'Arena, Il Giornale di Vicenza, Brescia Oggi. "L'anno scorso - ha spiegato Montan - abbiamo parlato di cambiamento, "never normal", adesso siamo veramente di fronte ad una nuova grande sfida e il Festival del Futuro come sempre è qua per tracciare qualche linea, dare spunti al nostro pubblico che è fatto di giovani, di famiglie, di imprenditori".

Il Festival del Futuro scruta nel (dis)ordine mondiale

Per la prima volta l'evento si sposta nel cuore della città scaligera, nella cornice del Palazzo della Gran Guardia., dove proseguirà fino al 26 novembre. Tre giorni di talks con esperti, imprenditori, studiosi e manager chiamati a confrontarsi sui grandi temi del nostro domani. "Tre anni fa - ha detto Enrico Sassoon, direttore di Harvard Business Review Italia e direttore scientifico del Festival - abbiamo iniziato con il sostegno di molti partner, istituzionali e non, molto importanti, e con il patrocinio della Commissione Europea. Da quest'anno non è un patrocinio, ma una collaborazione vera e propria". "Il programma del Festival 2022 - ha aggiunto - rispecchia la nuova situazione globale nella quale ci troviamo e dunque guarda al futuro tenendo in primo piano gli effetti a largo raggio delle tante crisi che il mondo sta affrontando: pandemia, guerra, economia, finanza, cambiamento climatico sono in primo piano, ma anche giovani, lavoro, imprese". La prima tavola rotonda, in collaborazione con la Commissione europea e l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), è stata dedicata ai nuovi assetti geopolitici e geoeconomici dopo la guerra in Ucraina, A chiusura della prima giornata il keynote speech del vice Presidente di Confindustria, Agostino Santoni, dedicato a Orizzonte 2030: le sfide per l'industria italiana.