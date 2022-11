Energia: aperto nuovo Spazio Enel a San Martino di Lupari

(ANSA) - PADOVA, 24 NOV - Un nuovo Spazio Enel si è aggiunto oggi in Veneto alla rete degli store sul territorio con i quali la società offre servizi e consulenza su risparmio e dell'efficienza energetica. È stato inaugurato nel centro di San Martino di Lupari, e si presenta come una struttura destinata a ottimizzare ulteriormente il servizio ai cittadini. Al taglio del nastro, ad opera del sindaco Nivo Fior, è intervenuta la responsabile Spazi Enel Partner del Triveneto, Barbara De Bonis, presenti, tra gli altri, gli assessori comunali alle attività produttive Stefania Baron, all'ambiente, Stefano Beraldo, e all'edilizia privata e urbanistica, Diego Gobbi, e l'imprenditore Gianantonio Mion, titolare della "Mito Service", per il nuovo Store, che offrirà supporto, risparmio e innovazione.

Lo Spazio Enel si configura come un punto di riferimento per cittadini, imprese, artigiani e commercianti di questa realtà della provincia, che vedrà una maggiore assistenza per le forniture di elettricità e gas, e nuove opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

"Ad oggi, la nostra rete è di circa 130 negozi, che offrono servizi di consulenza per i cittadini e le aziende che vogliono maggiori informazioni sulle loro esigenze - ha detto Barbara De Bonis, a margine dell'inaugurazione -. In questo momento, per noi, aprire nuovi spazi Enel Partner diventa ancora più significativo, perché ci siamo resi conto delle necessità di cittadini e aziende di avere una consulenza dedicata e personalizzata". Sviluppato su un'area di 50 metri quadri, il nuovo Store in Via Cardinale Agostini 29 si inserisce nella rete degli oltre 130 spazi Enel già operativi in tutto il Triveneto.

