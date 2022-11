Uccide l'ex moglie e il nuovo compagno e si suicida

(ANSA) - VENEZIA, 21 NOV - Due corpi trafitti da colpi di coltello in angoli diversi della casa: è la scena che si sono trovati davanti i Carabinieri quando sono entrati ieri notte nell'appartamento di una villetta bifamiliare di via Leopardi, a Spinea, nel Veneziano. Le vittime sono una coppia albanese Mynevere Myrtay, 37 anni, detta 'Vera', e il compagno Flonino Merkuri, 24 anni. Ad ucciderli l'ex marito della donna, Viron Karabollaj 40 anni, che stamane è stato trovato cadavere nel capannone della Veneta Ponteggi di Chirignago, l'azienda per la quale da tempo lavorava. Il suo corpo, impiccato, è stato scoperto dagli investigatori, che da ore erano sulle sue tracce.

