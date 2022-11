Venezia: Salvini, grande emozione le barriere per San Marco

"Vedere la Basilica di San Marco salvata dalle mini barriere, e in prospettiva tutta la città, è una grande emozione". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro alle Infrastrutture, oggi a Veezia per l'inaugurazione delle paratoie in vetro a tutela della Basilica di San Marco, opere già attive da qualche settimana.

"Devo ringraziare chi ha portato pazienza per tanti anni - ha aggiunto -, lavoreremo anche nei prossimi, sono soldi ben spesi perché ogni volta che Venezia va sott'acqua è un disastro ambientale, naturale, sociale ed economico". (ANSA).



