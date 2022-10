'Giornata giovani a servizio Patria', stop a proposta Fdi Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 26 OTT - E' stata bloccata in Commissione al Consiglio regionale del Veneto, e verrà riscritta da un tavolo di lavoro bipartisan, una proposta di legge di Fdi che puntava all'istituzione di una "Giornata regionale dei giovani al servizio della patria", assieme al sostegno alle attività di formazione organizzate dalle associazioni combattentistiche e d'arma.

La decisione è stata presa dalla commissione consiliare Cultura, presieduta da Francesca Scatto (Lega), al termine di un confronto sulla presentazione della Pdl da parte del primo firmatario Tommaso Razzolini (Fdi).

Finalità della legge, secondo i promotori, sarebbe quella di "incentivare il volontariato e lo spirito di servizio nelle giovani generazioni" istituendo la Giornata per il 15 giugno, anniversario della battaglia del Solstizio d'estate che si combatté sul Piave nel 1918. Finalità ultima la "trasmissione dei valori della dedizione, della solidarietà e dell'amor di Patria, per rivitalizzare l'associazionismo d'arme e come forma di antidoto al disagio giovanile, al bullismo e alle dipendenze".

Critiche alla Pdl sono giunte dall'opposizione ma anche dalla maggioranza. Alla fine la presidente della commissione, d'intesa con i proponenti, ha sospeso l'iter della proposta di legge affidandone la riscrittura ad un tavolo ristretto, che nelle prossime settimane dovrà approfondire obiettivi, strumenti, interlocutori e lessico dell'iniziativa legislativa. (ANSA).