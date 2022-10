Covid: Veneto, scendono ancora i contagi, 5.881 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 06 OTT - Scendono ulteriormente nelle ultime 24 ore i nuovi contagi Covid in Veneto: 5.881, contro i 6.509 del giorno precedente. Si contano però altre 6 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sale a 2.306.981, quello dei morti a 15.515. Crescono gli attuali positivi, che sono 59.623. Calano viceversa i ricoveri ospedalieri, almeno per i pazienti non gravi: attualmente sono 714 (contro i 733 di ieri) i malati Covid ricoverati nei reparti in area medica, mentre è il lieve aumento il numero dei pazienti in terapia intensiva, 32 contro i 26 di ieri. (ANSA).