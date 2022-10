Confindustria: nasce "Veneto Est" fusione Venetocentro e Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 03 OTT - Sarà "Confindustria Veneto Est", accompagnata dal pay off "Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso", la proposta di denominazione del nuovo soggetto associativo che nascerà dall'integrazione tra Assindustria Venetocentro-Imprenditori Padova Treviso e Confindustria Venezia-Area Metropolitana di Venezia e Rovigo.

È questo l'esito del sondaggio online che ha coinvolto dal 20 al 30 settembre nella scelta del nome la base associativa, e al quale hanno partecipato 1.929 imprenditori delle due associazioni; il 69,7% delle preferenze è andato a questa denominazione e logo.

Il Piano di integrazione era stato approvato all'unanimità dai Consigli Generali lo scorso 13 settembre, ad esito del percorso di consultazione degli associati. La nuova denominazione e logo, insieme ad Atto di integrazione e Statuto, saranno portati al voto definitivo delle Assemblee Generali degli Associati, che si riuniranno in seduta congiunta il 28 novembre prossimo alla Fiera di Padova per deliberare la nascita del nuovo soggetto associativo. (ANSA).