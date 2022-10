Sub 61 enne si immerge in lago nel Trevigiano e muore

(ANSA) - VENEZIA, 02 OTT - Un sub 61enne residente a Camponogara (Venezia) è morto stamane in un'immersione in un lago artificiale a Castelfranco Veneto (Treviso). Durante le operazioni di immersione nelle acque del lago artificiale della Baita al Lago l'uomo è morto per arresto cardiocircolatorio. Sul posto i Carabinieri che ne hanno dato notizia, e il personale sanitario del Suem 118. (ANSA).