Carabinieri Treviso segnalano 4 alla guida ubriachi

(ANSA) - TREVISO, 02 OTT - I Carabinieri di Treviso, nelle ultime 48 ore, hanno denunciato quattro persone per guida sotto l'effetto di alcool. Nella serata di venerdì a Vittorio Veneto i Carabinieri hanno deferito per guida sotto l'effetto di alcool un 23enne con un tasso alcolimetrico di g/1,31. A Treviso, un giovane poco più che ventenne controllato dai militari dell'Arma nella nottata di venerdì in via Santa Margherita, alla guida della propria autovettura e sottoposto ad alcoltest, veniva riscontrato positivo con valore pari a 1,71 g/l. Nella nottata di sabato, a Castelfranco Veneto, un automobilista 25enne incappato in una fuoriuscita stradale autonoma sottoposto ad accertamento alcolimetrico dalla pattuglia dell'Arma è risultato positivo con tasso maggiore di 1,5 gr./l.. I Carabinieri di Conegliano, nella serata di venerdì hanno intercettato il conducente di un'autovettura, un 29enne del posto, riscontrato positivo all'alcoltest con tasso superiore a 1,3 gr./lt.

Denunciati a piede libero anche un 23enne di origini indiane che a Ponte di Piave è stato sorpreso alla guida con patente risultata falsa e, a Vedelago, un 26enne di origini bengalesi che, sottoposto a controllo, a mostrato ai militari dell'Arma un permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Catanzaro scaduto di validità da quasi due anni. Infine, nella nottata appena trascorsa, a Castelfranco Veneto, i Carabinieri hanno deferito per l'uso di monete falsificate un giovane 21enne. (ANSA).