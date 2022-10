Otb: Renzo Rosso "Uomo dell'anno" Food and Travel Italia

(ANSA) - BREGANZE (VICENZA), 01 OTT - Il presidente del Gruppo Otb Renzo Rosso è stato insignito del premio "Uomo dell'Anno" di Food and Travel Italia. La cerimonia di consegna si è svolta al Teatro Paisiello di Lecce. "Quando si tratta di spingere l'Italia - recita la motivazione del riconoscimento - lui c'è sempre. Protagonista della campagna #Liveitalian di Enit per promuovere il nostro Paese a livello internazionale, ha scelto di puntare su valori quali l'artigianalità e le tradizioni antiche, che vivono anche in Diesel Farm, dove alterna moda e produzione di vino e olio bio. Imprenditore visionario ha portato con la propria forza creativa il brand Italia in tutto il mondo, sfidando anche i colossi americani della produzione di jeans. Oggi è in prima linea anche nella sfida per la salvaguardia del pianeta e per un business responsabile". Nel ricevere il riconoscimento, Rosso ha raccontato dei suoi valori e del suo mondo, che lo vede in prima linea in molti progetti sociali con Otb Foundation, e impegnato in progetti di sostenibilità economica e sociale che coinvolgono il Gruppo e tutti i brand che ne fanno parte. "In tutto quello che faccio - ha detto - anche se difficile e complicato, cerco sempre di trovare la mia identità e la felicità. Quando fai qualcosa che ti piace davvero, e sei felice di farlo, il successo arriva di conseguenza. Questo è il consiglio che voglio dare ai giovani, sono loro che oggi possono davvero cambiare il mondo: trovate ciò che vi piace davvero - ha concluso - e cercate di svilupparlo". (ANSA).