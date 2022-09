Accordo Siti-Fiaso per lavoro congiunto su temi della sanità

(ANSA) - PADOVA, 30 SET - E' stato firmato oggi, in occasione del 55/o Congresso Nazionale, un accordo tra la Società Italiana d'Igiene (Siti) e Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) per una collaborazione comune sui temi della sanità.

"Oggi è una giornata importante per la Sanità Pubblica e per la nostra Società Italiana d'Igiene - commenta Antonio Ferro, Presidente Siti -. Sanità Pubblica e Management uniscono le proprie forze a favore di tutta la popolazione e per il prossimo Governo, pronti per fornire supporto e dare nuove prospettive in un momento difficile per la Sanità italiana". Per Giovanni Migliore, presidente Fiaso "la sfida adesso va oltre la crisi: dobbiamo implementare modelli organizzativi che possano rendere le aziende sanitarie più efficienti e più in linea con i bisogni dei cittadini. Il lavoro congiunto con gli Igienisti, da questo punto di vista, è fondamentale per rispondere alle esigenze di tutela della salute pubblica, tenendo sempre bene a mente la lezione della pandemia". (ANSA).