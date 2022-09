Zaia candida Venezia sede Authority europea antiriciclaggio

(ANSA) - VENEZIA, 29 SET - Il presidente della Regione, Luca Zaia, con una lettera formale inviata al Governo, ha candidato il Veneto, con la città di Venezia, ad ospitare la sede della nuova Autorità Europea per la lotta al riciclaggio di denaro e il contrasto al finanziamento al terrorismo (Amla - Authority for anti moneylaudering and countering the financing of terrorism). "Ciò - scrive il governatore - in quanto la Regione del Veneto è sempre stata in prima linea nella promozione della legalità e sicurezza dei cittadini, in un contesto di tutela dell'ordine sociale". (ANSA).