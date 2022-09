Tra voga e mondanità, i 140 anni della Canottieri Bucintoro

(ANSA) - VENEZIA, 29 SET - La Reale Società Canottieri Bucintoro festeggerà sabato a Venezia 140 anni di attività.

Obiettivo del fondatore, il conte veneziano Piero Venier era quello di raccogliere a se' un gruppo di giovani desiderosi di riprendere e riportare in auge la tradizione del remo. Se nei primi anni la società promuoveva, oltre al canottaggio, discipline sportive differenti (come scherma o ginnastica), in seguito si specializzò esclusivamente nella pratica della voga all'inglese, sport in cui gli atleti della Bucintoro si fecero presto conoscere in Italia e nel mondo. (ANSA).