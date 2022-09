Mose: assegnati i soldi per 'l'ultimo miglio'

(ANSA) - VENEZIA, 29 SET - Il Cta (Comitato tecnico amministrativo) ha approvato gli ultimi due atti amministrativi che, di fatto, attribuiscono le somme già stanziate dal Cipess pari a 538 milioni di euro per la conclusione del Mose, il sistema di paratoie per difendere Veneza dalle acque alte. Il commissario straordinario, Elisabetta Spitz, è soddisfatto: "in soli sei mesi abbiamo concluso l'iter di approvazione di tutti gli atti amministrativi che disciplinano la conclusione del Mose. E' stato fatto un grande sforzo anche da parte del Provveditorato che ha lavorato con noi per arrivare a questo risultato. Ora non resta che concludere i lavori". (ANSA).