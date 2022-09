Motori: tutto pronto per Rally Due Valli organizzato da Aci

(ANSA) - VERONA, 28 SET - Tutto pronto per il Rally Due Valli 2022, la manifestazione organizzata dall'Automobile Club Verona in programma dal 6 all'8 ottobre, che ora più che mai si conferma una delle competizioni di rally più importanti d'Italia.

A seguito dell'annullamento del Rally di Modena, ACI Sport ha decretato che la gara scaligera si fregerà anche di una seconda validità tricolore, quella come penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA) che andrà ad unirsi alla massima titolazione di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR Sparco) di cui il Due Valli sarà appuntamento decisivo. Il 40° Rally Due Valli tonerà ad unire le due maggiori serie rally in Italia come accaduto solo in un'altra occasione, ovvero il Due Valli 2020.

L'Automobile Club Verona ed ACI Verona Sport hanno dovuto rivedere la struttura logistica dell'evento che, alla luce della nuova validità CIRA, attirerà a Verona più vetture moderne rispetto a quelle preventivate fino a questo punto. Questa situazione, considerato che le tabelle distanze e tempi consentono la partecipazione di un numero massimo di vetture che con questa nuova validità sarà probabilmente superato, ha obbligato il gruppo organizzatore ad escludere la Regolarità Sport 10° Due Valli Classic dal programma. Il 40° Rally Due Valli sarà quindi valido anche per la Coppa Rally di 3^ Zona, mentre si accoderà solo il 17° Rally Due Valli Historic valido per il Trofeo Rally di 2^ Zona storico.

I documenti di ciascuna delle validità (CIAR Sparco, CIRA, CRZ, TRZ) sono stati pubblicati, delineando quella che sarà questa grande festa per i primi 50 anni del Rally Due Valli. Il CIAR Sparco e il CIRA disputeranno il medesimo percorso, 11 prove speciali suddivise tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre. (ANSA).