Covid: in Veneto balzo dei contagi, +6.395 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 27 SET - Balzo dei contagi e dei decessi da Covid-19 in Veneto: ieri sono stati 6.395 i nuovi casi, in notevole aumento rispetto ai poco più di mille di domenica. Il totale da inizio pandemia sale a 2.261.171. Sono inoltre 12 le vittime, con il totale a 15.470.

Aumentano di conseguenza anche i numeri sugli attuali malati, che sono 41.958, 3.043 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Risalgono (+26) i ricoveri in area medica, che sono 512, mentre scendono (-3) quelli in terapia intensiva.

La campagna vaccinale segna 1.099 somministrazioni, di cui 958 sono quarte dosi. (ANSA).