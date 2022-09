Jules Massenet, a Venezia un Festival per celebrarlo

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Il grande successo negli anni della Belle Époque, poi il l'oblio. E' la parabola musicale di Jules Massenet (1842-1912), compositore francese prolifico che ora a Venezia il Palazzetto Bru Zane - Centre de Musique romantique française vuole celebrare dedicandogli un Festival dal 1 al 28 ottobre. I sei concerti in programma testimonieranno la varietà della creazione lirica del musicista, d'ispirazione fantastica, fiabesca, antica, medievale, esotica, attraverso l'esplorazione del mondo delle sue melodie nel raffronto con le opere, da Ariane a Werther fino a Grisélidis. Il concerto inaugurale è in programma nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista, tutti gli altri nel delizioso Palazzetto Bru Zane. Il Festival 'Massenet, maestri del suo tempo', presentato oggi con l'esibizione del mezzosoprano Éléonore Pancrazi e del pianista Ian Barber in Mélodies, proporrà nelle prime date un assaggio del ricco universo lirico del compositore. Il 2 ottobre sarà protagonista il pianoforte, attraverso l'interpretazione di François Dumont.

L'appuntamento dedicato alle mélodies permetterà di scoprire un ambito di successo di Massenet e dei suoi eredi attraverso la voce di Marie Gautrot che torna al Palazzetto Bru Zane il 13 ottobre. Per gli appassionati di lirica - il 25 ottobre - sono state scelte le opere trascritte per violino. La chiusura del festival è incentrata sul pianoforte a quattro mani con il Geister Duo. Nel giugno scorso l'etichetta discografica Bru Zane ha pubblicato il Cd 'Jules Massenet, Songs with Orchestra', prima registrazione mondiale. (ANSA).