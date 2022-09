Venezia: dopo la Mostra 9 'corti' disponibili online

(ANSA) - VENEZIA, 15 SET - Dopo la conclusione di sabato scorso, la 79/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia prosegue online con nove cortometraggi delle sezioni Orizzonti e Fuori Concorso.

I corti saranno visibili nella Sala Web dal sito www.labiennale.org, con proiezioni collocate per conto della Mostra da parte di Festival Scope.

Fra i titoli proposti, quattro sono i cortometraggi italiani: Manuale di cinematografia per dilettanti-Vol. I (20') di Federico Di Corato, Tria-del sentimento del tradire (17') di Giulia Grandinetti, entrambi della sezione Orizzonti, quindi In quanto a noi (5'), con voce di Wim Wenders, e A guerra finita (5'), con voce di Gino Strada, entrambi di Simone Massi (Fuori Concorso).

Per la visione dei nove cortometraggi si potrà accedere alla proiezione gratuita del titolo prescelto dopo aver effettuato una registrazione su www.festivalscope.com. Ciascun titolo (in versione originale con sottotitoli) sarà disponibile per la visione in streaming fino al 30 settembre, nel limite dei posti disponibili. (ANSA).