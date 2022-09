Covid: Veneto, 671 casi e una vittima nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 12 SET - Solo 671 casi positivi al Covid, nelle ultime 24 ore, in Veneto. Un dato che conferma la discesa del numero di infetti ma che è viziato dal numero minore di casi processati, come sempre, nel fine settimana. Il totale dei contagi a 2.220.280. E' stato registrato un decesso, con il totale vittime a 15.412. Gli attuali positivi sono 36.087 (+54). Negli ospedali vi è un leggero calo (-7) per i ricoveri in area non critica, che sono 537, mentre sono in aumento (+3) per un totale di 28 quelli in terapia intensiva. (ANSA).