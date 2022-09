Il coraggio da Leone di Jafar Panahi

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Jafar Panahi ha davvero un coraggio da leone per girare un film come GLI ORSI NON ESISTONO (NO BEARS) in cui, abbandonate allusioni e ironie, ci va giù duro con l'Iran, raccontando da una parte la voglia di fuga di chi ci vive e, dall'altra, quella di restare e combattere proprio come ha fatto e fa lui (in una scena chiave del film, in sala con Academy Two il 6 ottobre, il protagonista non attraversa il confine che lo renderebbe libero, anzi fa un passo indietro). E GLI ORSI NON ESISTONO, fortemente candidato al Leone d'oro di questa 79/ma edizione della Mostra del cinema di Venezia, in qualche modo si muove sempre tra queste due opzioni.

Troviamo così lo stesso Panahi, nel ruolo di se stesso, che in un paesino iraniano di confine dirige, da remoto, un film in Turchia (ed è quello che è davvero avvenuto). Protagonista poi di quest'opera via zoom una coppia molto innamorata che deve scappare clandestinamente dal paese ed è in cerca di passaporti falsi. Mentre nella località dove vive Panahi, ospite di una famiglia accogliente e semplice, è in corso un'altra storia d'amore che potrebbe essere compromessa da una foto che il regista avrebbe fatto alla coppia sbagliata.

Di fatto dopo un po' la presenza di Panahi diventa scomoda, comincia a dare fastidio ai locali che temono di avere problemi con il potere iraniano. E, in parallelo, tra gli stessi attori del suo film, la protagonista (Mina Kavani) non accetta affatto il compromesso usato nella sceneggiatura per la sua fuga e si rivolge cosi pirandellianamente al regista per dirgli che non ci sta, che non è giusto. Insomma quest'ultimo lavoro di Panahi è senza compromessi, duro e molto esplicito: il regista lo ha girato poco prima di venire imprigionato, a luglio scorso, a causa delle sue parole a favore dell'indipendenza di un altro artista iraniano. (ANSA).