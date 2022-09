Morto giovane operaio caduto in silos cantina a Verona

(ANSA) - VERONA, 05 SET - E' morto all'ospedale di Verona Nicolò Corsi, l'operaio di 21 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente sul lavoro avvenuto venerdì scorso alla Cantina Pasqua, nel capoluogo scaligero.

Il giovane, che lavorava per la O.M. System di San Martino Buon Albergo (Verona), una ditta esterna che esegue manutenzioni agli impianti, aveva perso i sensi a causa delle esalazioni mentre era impegnato in un intervento di manutenzione in un serbatoio ed era precipitato all'interno del silos. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, al punto che una prima comunicazione lo aveva dato per deceduto.

Il 21enne è morto questa notte alle ore 3.00 nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Borgo Trento. Un collega di 37 anni è rimasto ferito alla testa mentre cercava di soccorrerlo.

(ANSA).