Venezia: quintetto Usa tra la Monroe e White Noise

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - È quintetto Usa in concorso quest'anno alla Mostra del cinema di Venezia (31 agosto - 10 settembre) e questo già in apertura con WHITE NOISE di Noah Baumbach. L'anima degli States c'è poi tutta in BLONDE di Andrew Dominik dedicato al mito Marylin Monroe, in THE WHALE di Darren Aronofski con protagonista un uomo di mezza età di 270 chili, in ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED di Laura Poitras, ritratto della fotografa Nan Goldin, del suo lavoro artistico e della sua lotta militante e, infine, in TÁR di Todd Field che racconta appunto di Lydia Tár, una delle più grandi direttrici d'orchestra al mondo. Adattamento dal grande romanzo di Don DeLillo, Baumbach "ha realizzato - secondo il direttore Alberto Barbera - un'opera originale, ambiziosa e avvincente, che gioca con misura su più registri: drammatico, ironico, satirico. Il risultato è un film che esamina le nostre ossessioni, i dubbi e le paure radicate negli anni '80, ma con riferimenti molto chiari alla realtà contemporanea". Nel cast Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Jodie Turner-Smith.

BLONDE di Andrew Dominik, tratto dal romanzo omonimo di Joyce Carol Oates e dedicato al mito Marilyn Monroe (Ana De Armas), racconta la natura di questa diva, dietro e davanti i riflettori, permettendoci anche di fare la conoscenza dei due mariti Joe DiMaggio e Arthur Miller (Bobby Cannavale e Adrien Brody).

THE WHALE di Darren Aronofski è invece la storia di Charlie (interpretato da Brendan Fraser, protagonista della trilogia de LA MUMMIA e di CRASH), uomo di mezza età di 270 chili e professore d'inglese che tenta di riallacciare i rapporti con la figlia diciassettenne che si è allontanata da lui. A interpretare la figlia Ellie è Sadie Sink, protagonista della serie di culto Netflix STRANGER THINGS.

Todd Field porta al lido TÁR ovvero la storia di Lydia Tár (Cate Blanchett) una delle più grandi direttrici d'orchestra al mondo, e la prima della più grande orchestra della Germania. Eppure l'ambiente in cui lavora è maschilista e per questo è costretta sempre a dimostrare la sua competenza di musicologa. Allo stesso tempo si innamora di due musiciste.

Nel cast anche: Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner e Mark Strong. (ANSA).