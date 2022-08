Poste: in Veneto da gennaio 405 nuove assunzioni stabili

(ANSA) - VENEZIA, 19 AGO - Poste Italiane ha assunto in forma stabile in Veneto, nei primi sei mesi del 2022, 405 persone, tra cui 332 portalettere. Lo comunica la stessa azienda aggiungendo che, tra questi ultimi profili professionali, quelli integrati a tempo indeterminato in provincia di Padova sono 71, 65 a Vicenza, 60 a Venezia, 57 a Treviso, 55 a Verona e 24 a Belluno.

Il programma di politiche attive, che riguarda circa 2000 assunti in tutta Italia, è concordato con le Organizzazioni sindacali, e contribuisce a realizzare le strategie delineate nel piano industriale "2024 Sustain & Innovate", in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito.

L'obiettivo è quello di trasformare la figura del portalettere da operatore incentrato sulla corrispondenza tradizionale a primario player del crescente mercato dei pacchi e leader nel segmento B2c. (ANSA).