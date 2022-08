Compie 10 anni 'Made in Malga' ad Asiago

(ANSA) - ASIAGO (VICENZA), 19 AGO - Sono attesi circa 100 mila visitatori nei primi due fine settimana di settembre ad Asiago per la decima edizione di 'Made in Malga', l'appuntamento nazionale con i formaggi di montagna organizzato da Guru Comunicazione e dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago, con la collaborazione con il Comune di Asiago e i mandamenti delle Associazioni di categoria dell'Altopiano Ascom, Coldiretti e Confartigianato.

Il 2-4 e 9-11 settembre i week end saranno dedicati alla degustazione di prodotti caseari e di allevamento d'alta quota.

Dopo l'edizione "smart" dello scorso anno, Made in Malga ritorna con il format completo, con tutte le attività. Tanti gli appuntamenti: dalla mostra mercato con espositori da tutte le regioni italiane alle masterclass, ovvero le degustazioni guidate di formaggi e vini d'alta quota; dai laboratori dell'artigiano alle escursioni sulle montagne dell'Altopiano di Asiago 7 Comuni, dagli appuntamenti dedicati ai bambini alle proiezioni di film a tema.

In contemporanea a 'Made in Malga' nei giardini di Piazza Carli si svolgerà il Mountain Beer Festival dedicato alle birre artigianali di montagna, dove parteciperanno 10 birrifici dell'arco alpino italiano. Ritorna infine la grande Osteria di montagna in Piazza Carli con i piatti tradizionali (gnocchi, bigoli e stinco), gli arrosticini, tagliate di pecora e le birre artigianali. (ANSA).