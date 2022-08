Europei nuoto: l'Italia della 4x200 sl mista in finale

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Mattinata positiva per gli azzurri in gara nelle batterie del sesto giorno degli Europei di nuoto di Roma. Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano approdano in semifinale nei 50 stile libero, mentre restano fuori Alessandro Miressi e Luca Dotto.

Ok anche Thomas Ceccon nei 100 dorso con il primo tempo delle batterie (53"71) dopo il record del mondo fatto registrare a Budapest negli ultimi Mondali. Con il nuotatore veneto anche Michele Lamberti in semifnale, eliminato invece Matteo Restivo.

Con qualche brivido, ma anche Alberto Razetti e Pier Andrea Matteazzi strappano il pass per le semifinali del pomeriggio nei 200 misti.

Tra le donne avanti Ilaria Cusinato e Antonella Crispino nei 200 farfalla, mentre Arianna Castiglioni e Bendetta Pilato fanno registrare rispettivamente il primo e il secondo tempo delle batterie eliminatore dei 50 rana accedendo dunque alle gare del pomeriggio. Si chiude la mattinata con la 4x200 sl mista con l'Italia che vola nella finale di questo pomeriggio con la staffetta composta da Matteo Ciampi, Filippo Megli, Noemi Cesarano e Linda Caponi. (ANSA).