Covid: Veneto, 1.029 casi positivi e 5 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 15 AGO - I nuovi casi positivi al Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore sono 1.029 (ieri 2.376), portando il totale a quota 2.154.688. I casi attualmente positivi sono 57.527. Sono stati registrati 5 nuovi morti (totale a 15.257). La Regione, sul fronte ospedaliero, segnala 914 (-5) persone ricoverate per Covid nei nei reparti non critici, e 43 (+1) in quelle in terapia intensiva. (ANSA).