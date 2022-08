Ferragosto: Cav, partenze cadenzate eviteranno code

(ANSA) - VENEZIA, 13 AGO - Avvio dell'esodo di Ferragosto come da previsioni lungo la rete gestita da Concessioni Autostradali Venete, senza criticità, eccetto qualche rallentamento tra Padova Est e l'inizio del Passante di Mestre, in entrambe le direzioni. Il fine settimana "lungo" sta favorendo partenze cadenzate e gli spostamenti saranno spalmati su più giornate, senza concentrazioni che possano mettere sotto pressione la viabilità autostradale.

Stamane, tra le ore 6.00 e mezzogiorno di un sabato comunque segnato con il bollino giallo per traffico sostenuto, Cav (Concessioni autostradali venete) ha registrato in A4, tra Padova Est e il bivio con la A57 in direzione Trieste, il transito di 18.198 veicoli, con punte di 3.300 veicoli l'ora, inferiori rispetto ai sabati mattina precedenti. Flussi sostenuti anche in direzione Milano, dove è stato rilevato il passaggio di 17.236 veicoli complessivi, e brevi attese alla barriera di Venezia-Mestre in A57, dove sono stati registrati nell'arco della mattinata 10.959 veicoli in uscita (provenienza Milano) e 8.096 in entrata (provenienza Tangenziale).

Traffico sostenuto, ma senza criticità prevedibili, anche nel pomeriggio-sera di oggi. Condizioni simili potranno verificarsi, in direzione Milano, ancora domani (domenica 14) e poi di nuovo martedì 16 mattina, a causa della ripresa del traffico feriale e del transito dei mezzi pesanti, fermi da venerdì.

