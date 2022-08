Covid: in Veneto 35 decessi con 2.999 nuovi contagi

(ANSA) - VENEZIA, 13 AGO - Si aggrava in Veneto il bilancio delle vittime da Covid-19, che nella giornata di ieri sono state ben 35, con il totale da inizio pandemia che sale a 15.246. Lo riporta il bollettino regionale, segnalando 2.999 nuovi casi per un totale di 2.151.283 contagi.

Scendono sotto quota 60 mila (59.494) gli indicatori relativi agli attuali positivi, che sono 2.086 meno in 24 ore. Calo deciso dei ricoveri nei reparti non critici (920, -22) e stabile (42, +2) nelle terapie intensive.

La campagna vaccinale segna nella giornata di ieri 3.157 somministrazioni, prevalentemente (2.760) quarte dosi. (ANSA).