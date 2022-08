Venezia, morto Salvadori, sua la 'guerra' ai saccopelisti

(ANSA) - VENEZIA, 12 AGO - E' morto a Venezia, all'età di 86 anni, l'avvocato Augusto Salvadori, per anni assessore nelle giunte dei sindaci Laroni, Bergamo e Cacciari, conosciuto soprattutto per la difesa del decoro della città lagunare, autore della celebre crociata contro i 'saccopelisti', nei primi anni 80. Erano questi i giovani che in quell'epoca, in visita in una Venezia priva di ostelli o strutture ricettive a poco prezzo, bivaccavano la notte dentro i sacchi a pelo nel piazzale della stazione di Santa Lucia. Famose altre sue battaglie, contro i writers che deturpavano i muri della città, o i turisti che giravano per ponti e calli a petto nudo. Istituì per primo le multe contro chi violava le regole del decoro cittadino.

Passionale, ironico, amante assoluto di Venezia, Salvadori aveva accompagnato la carriera di amministratore a quella di brillante avvocato. I funerali si terranno martedì alle 10 nella chiesa dei Gesuati alle Zattere. (ANSA).