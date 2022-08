Venezia, a Walter Hill il premio Cartier Glory to the Filmmaker

(ANSA) - VENEZIA, 12 AGO - Il premio "Cartier Glory to the Filmmaker" della 79/a Mostra del Cinema di Venezia è stato attribuito al regista e produttore statunitense Walter Hill, che al Lido presenterà il in prima mondiale il suo nuovo film, Dead For A Dollar. Lo annunciano la Biennale di Venezia e Cartier, spiegando che la consegna del premio avverrà martedì 6 settembre in Sala Grande (Palazzo del Cinema) alle ore 21.45, prima della proiezione fuori concorso di Dead For A Dollar (Usa, Canada, 114') con Christoph Waltz, Willem Dafoe, Rachel Brosnahan, e Benjamin Bratt.

Il premio Cartier Glory to the Filmmaker è dedicato a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo. (ANSA).