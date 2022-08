Due italiani trovati morti in albergo a New York

(ANSA) - ROVIGO, 11 AGO - Due italiani, originari di Rovigo, sono stati trovati morti in un appartamento in affitto a New York, nel Queen's. La notizia è stata comunicata dal Consolato italiano al comando dei Carabinieri di Rovigo. I due erano soci in affari e si trovavavno nella metropoli, assieme ad un terzo amicio, per lavoro. La polizia newyorkese escluderebbe la morte violenta, ipotizzando piiuttosto un avvelenamento, o l'intossicazione da una sostanza non ancora accertata. Le vittine, Luca Nogaris, e Alessio Picelli, avevano 38 e 48 anni.

(ANSA).