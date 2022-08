Magazzino usato per lavorazione vongole,sequestro a Chioggia

(ANSA) - CHIOGGIA (VENEZIA), 09 AGO - Un centro abusivo di lavorazione e spedizione di vongole è stato scoperto dalla Sezione Navale della Guardia di Finanza all'interno di un magazzino a Chioggia (Venezia).

L'attività era priva di ogni autorizzazione prevista dalla legge e dei requisiti igienico-sanitari richiesti per questo tipo di attività.

All'interno del magazzino, inoltre, le Fiamme Gialle hanno trovato 540 chilogrammi di vongole veraci, frutto delle battute di pesca notturne in zone vietate della Laguna di Venezia, pronte ad essere commercializzate; c'erano inoltre macchinari ed utensili utilizzati per la vagliatura del pescato. Il prodotto ittico ed il magazzino sono stati sequestrati.

E' stato poi intercettato nei canali di Chioggia un natante, il cui occupante era impegnato nel trasporto di 685 chili di vongole veraci, verosimilmente frutto di battute di pesca effettuate tra sabato e domenica, privi della documentazione sanitaria sulla provenienza e la sua tracciabilità, anch'essi sottoposti a sequestro. (ANSA).