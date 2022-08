Flash mob Legambiente a Venezia pro clima ed energia pulita

(ANSA) - VENEZIA, 09 AGO - Travestiti da subacquei, con alle spalle la Goletta Verde nelle acque del Canal Grande a Venezia, i sostenitori di Legambiente sono stati protagonisti di un flash mob per porre l'attenzione al tema del clima e per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla crisi climatica e chiedere una transizione energetica trainata dall' incentivo alle fonti di energie rinnovabili.

L'iniziativa si è svolta, via mare e via terra. I volontari hanno, tra l'altro esposto lo striscione "Change Climate Change!" mentre alle loro spalle la Goletta Verde percorreva lo specchio d'acqua antistante piazza San Marco.

Vari studi, secondo Legambiente, hanno fatto emergere che in Veneto sarà necessario installare almeno 5 GW di potenza da fonti rinnovabili, soprattutto fotovoltaico. Legambiente ha registrato in Veneto 84 eventi estremi negli ultimi 13 anni, da luglio 2010 al 2022. Tra questi, vengono citati 35 allagamenti da piogge intense, 19 danni da trombe d'aria, 11 eventi di piogge intense con danni a infrastrutture e 8 esondazioni di fiumi con relativi danni. I cambiamenti climatici influiscono anche sui livelli di innalzamento del mare, e a Venezia secondo gli ultimi studi Enea si potrebbe raggiungere quota +1,064 metri nel 2100. (ANSA).