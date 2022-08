Momix tornano in Italia, successo per debutto a Verona

(ANSA) - VERONA, 07 AGO - Torna in Italia la magia dei 'Momix', la compagnia di ballerini-illusionisti diretti da Moses Pendleton, che ieri sera al Teatro Romano di Verona hanno riscosso grande successo nel debutto dello spettacolo che presenta il meglio di 40 anni di carriera. Da sempre i Momix hanno 'casa' al Teatro scaligero, nel programma dell'Estate teatrale veronese. Platea esaurita e oltre mille spettatori per 'Back to Momix' , nonostante il maltempo, prima dell'inizio, abbia cercato di complicare le cose. Ma passato il temporale serale su Verona, il teatro è stato prontamente rimesso in sicurezza, asciugato dall'acqua e lo spettacolo è iniziato regolarmente. Due ore, con intervallo di grande magia.

Saranno 12 in totale le serate a Verona, con repliche fino al 18 agosto. La proposta spazia su 40 anni di coreografie: da quelle di 'Botanica', creazione del 2009, a quelle realizzate per il 35/O anniversario della compagnia. E l'inserimento di alcuni pezzi di 'Classics', spettacolo di fine anni '80 inizio anni '90 che portò il gruppo alla ribalta internazionale, fino alle nuove creazioni per la ripartenza. Anche per i Momix, infatti, tornavano in scena dopo due anni di stop e di rinvii a causa pandemia.

In platea anche Julio Alvarez produttore e manager della compagnia.

"Back to Momix è un omaggio alla ripartenza - ha detto il direttore artistico Carlo Mangolini -, volevamo riprendere da dove ci eravamo interrotti prima della pandemia. Un segnale di normalità dopo due anni segnati dalle restrizioni a teatro ma anche sul palcoscenico. Il ritorno di una grande compagnia internazionale è un bel segnale per tutti". (ANSA).