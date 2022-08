Venezia: Procuratie Vecchie aperte anche ad agosto

(ANSA) - VENEZIA, 05 AGO - La Casa di The Human Safety Net nelle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco a Venezia non va in vacanza: anche ad agosto sarà possibile immergersi nell'esperienza interattiva "A World of Potential" al terzo piano delle Procuratie per scoprire i propri punti di forza e visitare accompagnati da una guida gli spazi restaurati da David Chipperfield. Sono oltre 28.000 le persone che, dall'inaugurazione l'8 aprile scorso ad oggi, hanno visitato il terzo piano delle Procuratie Vecchie, Casa della Fondazione The Human Safety Net. Di questi, oltre 200 i giornalisti, provenienti da tutto il mondo. Fino al 31 agosto per i residenti a Venezia e nei Comuni della Città Metropolitana e i possessori della Carta Venezia Unica sarà possibile accedere gratuitamente. Dal primo settembre, la giornata riservata ai veneziani, con ingresso gratuito, sarà il giovedì.

Da agosto sono disponibili visite guidate a pagamento, in italiano e inglese, tutti i sabati e le domeniche, alle 11.00 e alle 12.00 (due gruppi che oltre alla visita guidata faranno l'esperienza della mostra "A World of Potential"). Attraverso il racconto di una guida esperta sarà possibile conoscere la storia delle Procuratie Vecchie e dei lavori di restauro firmati dall'archistar David Chipperfield. (ANSA).