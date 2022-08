Marco Tullio Giordana, farò uno spettacolo dedicato a Pasolini

(ANSA) - CATANZARO, 04 AGO - Marco Tullio Giordana ha in preparazione un lavoro teatrale dedicato a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita, che avrà come protagonista Luigi Lo Cascio. Ad annunciarlo è stato lo stesso regista nel corso di una masterclass organizzata nell'ambito del "Magna Graecia Film Festival", in corso a Catanzaro ed il cui direttore artistico è Gianvito Casadonte. L'opera su Pasolini sarà realizzata grazie ad un progetto con il Teatro Stabile del Veneto.

"I bei film sono quelli che denotano accuratezza nella ricostruzione e nella messa in scena", ha detto Giordana, accolto dallo stesso Casadonte e dal presidente della "Calabria Film Commission", Anton Giulio Grande. "Gli spettatori - ha aggiunto il regista - sono come i bambini. Magari non capiscono, ma sentono e quindi non li inganni. Chi esce da casa vuole vedere qualcosa di alto e ascoltare parole pensate e non il calco di quello che vede in televisione".

Sempre nell'ambito del festival c'è stato anche l'intervento di Fabrizio Corallo, regista di "Vitti d'arte, Vitti d'amore", documentario incentrato sulla vita e la storia artistica di Monica Vitti. (ANSA).