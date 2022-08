Libero accoltellatore di Marta, già all'estero con la madre

(ANSA) - MOGLIANO VENETO, 04 AGO - Il quindicenne che il 22 marzo del 2021 in un viottolo di Mogliano Veneto aggredì Marta, una studentessa 26anni che stava correndo per strada, riducendola in fin di vita con 23 coltellate, è già libero. Si troverebbe a Londra con la madre. Nonostante la condanna a sei anni e otto mesi per tentato omicidio (poi scesi a cinque anni in appello) e la candida confessione di aver scelto la vittima "a caso", una serie di circostanze gli avrebbero permesso di allontanarsi dall'Italia. (ANSA).