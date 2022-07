Siccità: Coldiretti,perdita 25% per sola produzione vegetale

(ANSA) - VENEZIA, 28 LUG - E' di circa il 25% la stima di Coldiretti per il Veneto di perdita della sola produzione vegetale a causa della siccità. La regione è nella morsa del caldo con alternate avversità atmosferiche che fanno aumentare i danni e le perdite per l'agricoltura regionale. Il calcolo che non tiene conto dei fortunali che si sono succeduti negli ultimi giorni. (ANSA).