Resti umani affiorano in una chiusa dell'Adigetto

(ANSA) - ROVIGO, 28 LUG - Resti umani appartenenti ad una persone di pelle bianca sono stati recuperati stamane a Villanova del Ghebbo, in una chiusa dell'Adigetto. Si tratta, in particolare, di una gamba sinistra, non si sa se di un uomo o una donna. A dare l'allarme sono stati i tecnici del Consorzio di bonifica che hanno avvertito i Carabinieri. Il medico legale ha confermato che si tratta di un arto umano, rimasto in acqua non da molto tempo. (ANSA).