Porto Venezia, Di Blasio commissario per terminal Montesyndial

(ANSA) - VENEZIA, 28 LUG - Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio, ha ricevuto la nomina a Commissario per il recupero ambientale e produttivo dell'area di Montesyndial, a Porto Marghera.

La Corte dei Conti ha infatti espresso parere favorevole sulla nomina, contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio scorso, che assegna al Commissario risorse per oltre 184 milioni di euro al fine di espletare attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un terminal container nell'area Montesyndial a Porto Marghera.

Il nuovo terminal, con una capacità potenziale di oltre 1 milione di Teu/anno, consentirà una crescita complessiva del traffico portuale e un ridisegno complessivo del porto grazie a oltre 90 ettari di superfici e banchine ed un layout ottimizzato volto ad aumentarne efficienza e produttività.

Inoltre, il terminal si inserisce a pieno titolo nella strategia complessiva del porto e nel suo sviluppo in senso intermodale andando a dialogare, in futuro, con il Corridoio multimodale, frutto di un recente Accordo fra AdSPMas, Regione del Veneto, Cav, Città metropolitana e Comune di Venezia, che collegherà il Porto con le reti di trasporto nazionale ed europea e consentirà di bypassare il modo ferroviario di Mestre, incrementando la sostenibilità ambientale del trasporto. (ANSA).