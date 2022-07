Moda, a Venezia primo summit internazionale sulla sostenibilità

(ANSA) - VENEZIA, 28 LUG - Si terrà a Venezia il primo summit internazionale dedicato alla transizione sostenibile del settore Moda, il 27 e 28 ottobre prossimi, alla Fondazione Cini nell'Isola di San Giorgio.

"Venice Sustainable Fashion Forum 2022" si articolerà in due giornate: il 27 ottobre, dal titolo "Just Fashion Transition", realizzata da Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo e The European House-Ambrosetti, con il patrocinio di Assocalzaturifici, e quella del 28 ottobre dal titolo "The Values of Fashion" realizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana e Sistema Moda Italia (Smi).

Il Forum punta a diventare l'evento di riferimento annuale incentrato sulla sostenibilità nel settore Moda, con focus, dibattiti e presentazione di dati utili per comprendere presente e futuro di una filiera chiave per la transizione sostenibile.

Misurare l'impatto complessivo della Moda e, a maggior ragione, delle sue filiere, non è semplice in mancanza di dati coerenti. L'industria della moda italiana rappresenta un fatturato di circa 100 miliardi, occupa oltre 500.000 addetti per più di 60.000 aziende. L'Italia, leader dell'industria della moda di alta qualità nel mondo, ha dunque il dovere di essere al centro del dibattito internazionale sulla sostenibilità.

Il Forum sarà il primo evento che riunisce le aziende della filiera "Fashion" per identificare le sfide prioritarie, indicare una strada condivisa di cambiamento e avviare un percorso di trasformazione fattivo e basato su evidenze scientifiche e misurabili. Interverranno istituzioni, Ong, brand, professionisti di filiera, rappresentanti del mondo dell'industria e dell'impresa, opinion leader, protagonisti della trasformazione sostenibile. (ANSA).