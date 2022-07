Aereo bloccato in aeroporto Venezia per allarme bomba

(ANSA) - VENEZIA, 26 LUG - Un aereo della compagnia Ryanair diretto a Vienna è bloccato sulla pista di decollo dell'aeroporto Marco Polo di Venezia dopo la segnalazione di un allarme bomba. Sulla pista sono già presenti gli artificieri della Polizia per le verifiche e i vigili del fuoco. A bordo del velivolo vi sono 157 passeggeri più sei uomini dell'equipaggio.

Gran parte dei turisti sarebbero già stati fatti sbarcare e portati in sicurezza all'interno dell'aerostazione. L'aeroporto al momento è bloccato per consentire l'intervento in sicurezza degli operatori. (ANSA).