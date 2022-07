Covid: Veneto, frena la curva dei contagi, +5.285

(ANSA) - VENEZIA, 24 LUG - Frena in Veneto la curva di crescita dei contagi Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.285, oltre 2mila in meno del giorno precedente (7.301), per un totale di 2.056.913 infetti dall'inizio della pandemia. Le vittime sono 5, dato che porta il numero complessivo dei decessi a 15.002. Il bollettino della Regione aggiorna il conteggio degli attuali positivi a 99.961 (-733). Resta pesante la situazione clinica, con 1.054 malati Covid ricoverati nei reparti medici, (+13), e 37 (+1) in terapia intensiva. (ANSA).