Covid: Veneto, 7.301 nuovi casi, boom di ricoveri

(ANSA) - VENEZIA, 23 LUG - E' l'aumento dei ricoveri in ospedale, 31 più di ieri, il dato saliente del bollettino Covid in Veneto. Nei reparti medici sono ora 1.041 (+31) i posti letto occupati da malati con diagnosi di Coronavirus, mentre scende a 36 (-4) il numero di quelli in terapia intensiva. La curva dei nuovi contagi va stabilizzandosi, 7.301 i casi nelle ultime 24 ore, mentre si registrano 8 decessi, che portano il totale delle vittime a 14.997. Le infezioni dall'inizio della pandemia salgono a 2.051.628. Flette in modo deciso il dato degli attuali positivi, 100.694 (-4.928). (ANSA).