Dimessa tre volte da Pronto soccorso muore, indagine Ulss

(ANSA) - VENEZIA, 19 LUG - Un'indagine interna è stata disposta dall'azienda Ulss 3 Serenissima di Venezia dopo la morte, avvenuta al Pronto soccorso di Chioggia (Venezia) domenica scorsa, di una donna, Federica Fabbris, 37 anni, che si era già rivolta all'ospedale per tre volte venendo dimessa.

L'Ulss 3 ha disposto un'indagine autoptica sulla salma, in programma per oggi. Nei giorni precedenti la donna aveva accusato dolore all'addome, nausea e febbre, sintomi che aveva riferito anche agli amici. Sottoposta al tampone per il Covid-19 era risultata negativa, per cui era stata dimessa in poco tempo.

