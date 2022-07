Vaccini: 4/A dose over 60, al via somministrazioni in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 13 LUG - Sono iniziate oggi in tutte le Usl e nelle Aziende ospedaliere del Veneto le somministrazioni della quarta dose di vaccino anti-Covid agli over 60 e ai 12enni con fragilità. Oltre che con prenotazione, è possibile per questa platea di cittadini ricevere la dose booster presentandosi liberamente agli hub vaccinali. L'attività per la quarta dose era naturalmente già in corso per gli anziani ed i soggetti fragili, ma è prevedibile che già da stasera si registreranno numeri in deciso aumento. I dati sull'afflusso nelle prime 24 ore arriveranno con il bollettino regionale di domani. In Veneto sono oltre 558.000 le persone con più di 60 anni. (ANSA).